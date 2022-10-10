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Halil Umut Meler Celtic - Leipzig maçını yönetecek

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynanacak Celtic - Leipzig maçında düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:45
Halil Umut Meler Celtic - Leipzig maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İskoçya'nın Celtic ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 11 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçını yönetecek.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

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