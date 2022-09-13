UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool, evinde Ajax'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Liverpool – Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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LIVERPOOL - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool – Ajax maçı 13 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL - AJAX MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Jota, Nunez, Diaz

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn