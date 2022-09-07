Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Club Brugge ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge

Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Meijer; Sowah, Jutgla

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Demirbay, Sinkgraven; Diaby, Schick