Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Club Brugge ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Club Brugge ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

CLUB BRUGGE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge

Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Meijer; Sowah, Jutgla

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Demirbay, Sinkgraven; Diaby, Schick

DİĞER
Ferhan Şensoy torununu görememişti! Derya Şensoy paylaştı: Pera 1 yaşında
Baklavacı kardeşlerin yeniden görülen davasında karar çıktı: Cezada indirim
Fenerbahçe'den genç yeteneğe teklif! Cevabı...
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? | YKS ek tercih ödemesi ne zaman, hangi bankaya yatırılacak? Ek tercih ücreti ne kadar?
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den genç yeteneğe teklif! Cevabı... Fenerbahçe'den genç yeteneğe teklif! Cevabı... 13:32
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş saati belli oldu! 13:19
G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! G.Saray'dan transferde Morgan Sanson bombası! 13:09
Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı Seferovic'e dair sürpriz transfer gelişmesi! Talibi çıktı 12:57
Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:51
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:47
Daha Eski
Sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza Sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza 12:43
Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:42
Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:39
Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:35
Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:31
Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 12:27