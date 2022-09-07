Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Barcelona ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Viktoria Plzen maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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BARCELONA - VIKTORIA PLZEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, F Torres

Viktoria Plzen

Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory