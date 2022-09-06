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Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Dinamo Zagreb ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 13:00
Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb ile Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Chelsea maçı 6 Eylül Salı günü saat 19.45'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.

DİNAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb

Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Spikic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic, Baturina

Chelsea

Arrizabalaga; Fofana, Chalobah, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz

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