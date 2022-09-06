Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb ile Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Chelsea maçı 6 Eylül Salı günü saat 19.45'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.

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DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb

Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Spikic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic, Baturina

Chelsea

Arrizabalaga; Fofana, Chalobah, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz