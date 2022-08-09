Dinamo Zagreb - Ludogorets Razgrad: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Ludogorets Razgrad karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Dinamo Zagreb 4-2'lik skorla kazandı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 2-1 kazanan Zagreb, adını play-off turuna yazdırdı.
Hırvat ekibine galibiyeti getiren golleri, 13'de Josip Drmic, 27 (pen) ve 44'de Mislav Orsic ile 87'de Bruno Petkovic (pen) kaydetti.
Bulgar ekibinin golleri ise 45 ve 49(pen)'da Kiril Despodov'dan geldi.
Ludogorets'te Rick 73'te ikinci sarıdan ve 87'de Zan Karnicnik direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.