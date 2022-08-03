Kızıl Yıldız - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Kızıl Yıldız ile Pyunik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kızıl Yıldız - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZIL YILDIZ - PYUNIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızıl Yıldız - Pyunik maçı 3 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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