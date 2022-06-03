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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maçında yaşananlar için özür paylaşımı

Son dakika spor haberi: UEFA, Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı final maçı öncesinde yaşananlar nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 21:04
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maçında yaşananlar için özür paylaşımı

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bu olaylara tanık olmak zorunda kalan tüm taraftarlardan içtenlikle özür dilemektedir. Hiçbir futbol taraftarı bu duruma düşürülmemelidir ve bu bir daha yaşanmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurmuştu. Raporda, Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

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