Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi ⚽REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

⚽REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kozlarını ilk olarak yarı final maçında paylaşan Real Madrid - Manchester City için rövanş maçı heyecanı devam ediyor! Her iki takım da bu akşam final maçının biletini almak için mücadeleye hazırlanırken; futbolseverler Real Madrid - Manchester City maçının detaylarını arama motorunda sorguluyor. Real Madrid - Manchester City maçının yayın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’leri haberimizde…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:31 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 21:00
⚽REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam doruğa çıkacak! Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçına dair merak edilenler...

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ADINI FİNALE YAZDIRMAYA ÇALIŞACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

👉⚽Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

👉⚽İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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