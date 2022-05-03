Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal – Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler | CANLI İZLE

VillarrealLiverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler | CANLI İZLE

Villarreal - Liverpool rövanşını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanalı ve yayın saatini araştırmaya devam ediyor. Final biletini hangi takımın alacağı merak edilirken; Villarreal - Liverpool mücadelesinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve İspanya’da gerçekleşecek mücadelenin detayları haberimizde…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 21:00
Villarreal – Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Villarreal – Liverpool maçı muhtemel 11’ler | CANLI İZLE

Villarreal - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçı için geri sayım devam ederken; Danny Makkelie yönetiminde oynanacak maçın detayları haberimizde...

VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs Salı günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL İLK 11'İ

  • Rulli
  • Foyth
  • Albiol
  • Torres
  • Estupinan
  • Lo Celso
  • Parejo
  • Capoue
  • Coquelin
  • Moreno
  • Dia

LIVERPOOL İLK 11'İ

  • Alisson
  • Alexander-Arnold
  • Konate
  • Van Dijk
  • Robertson
  • Keita
  • Fabinho
  • Thiago
  • Salah
  • Jota
  • Mane
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