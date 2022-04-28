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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Final Four sistemi mi geliyor? İşte o iddia

Son dakika spor haberleri... İngiliz basını UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmakta olan rövanşlı maç usulünü kaldırarak yarı finalden itibaren Final Four (Dörtlü Final) sistemini getirmek istediğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:48
TUĞÇE ERGİNKOÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Final Four sistemi mi geliyor? İşte o iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1955 yılından bu yana uygulanan rövanşlı eliminasyon sistemi tarih olabilir. İngiliz basınından Times'ta yer alan habere göre UEFA, tıpkı 2020'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da corona virüsü nedeniyle uygulandığı gibi bir Final Four (Dörtlü Final) sistemi getirmek istiyor.

Bu uygulamanın 2024-25 sezonu itibarıyla yürürlüğe konmak istendiği ve 2 yarı final artı bir final olmak üzere 3 müsabakanın aynı şehirde ve bir hafta içerisinde oynatılmasının planlandığı bildirildi.

UEFA'nın bu konuda kulüplerin onay ve desteğini beklediği de haberde yer aldı.

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