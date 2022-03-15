Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Benfica maçı CANLI

Ajax-Benfica maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Hollanda takımlarından Ajax 2-2'nin rövanşında sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 22:48
Ajax-Benfica maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 2-2'nin rövanşında Ajax sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

AJAX-BENFICA İLK 11'LER

Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Tadić, Haller, Antony

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Darwin

AJAX - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Ajax - Benfica karşılaşması Exxen'den naklen yayınlanıyor.

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