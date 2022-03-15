Ajax-Benfica maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 2-2'nin rövanşında Ajax sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
AJAX-BENFICA İLK 11'LER
Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Tadić, Haller, Antony
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Darwin
AJAX - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'te çalan Ajax - Benfica karşılaşması Exxen'den naklen yayınlanıyor.