Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

Ayrıca Nasser Al-Khelaifi, hakem soyunma odasındaki görüntülerini kaydeden Real Madrid'li bir çalışana bağırarak, "Seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etti. Sportif direktör Leonardo ise çalışana görüntüleri silmesi için müdahalede bulundu. UEFA, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti.