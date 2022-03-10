Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid'e 3-1 yenilerek elenen Pais Saint-Germain'de (PSG) Başkan Nasser Al-Khelaifi maç sonu çıldırdı. İspanyol basını, PSG Başkanı'nın karşılaşmanın ardından hakem soyunma odasına zorla girmeye çalıştığını ve bir çalışana "Seni öldüreceğim" dediğini iddia etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 10:58
UĞUR SARIKAYA
Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid evinde Paris Saint-Germain'i konuk etti. İspanyol temsilcisi, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibini Karim Benzema'nın golleriyle 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

Real Madrid'in 61. dakika'da Karim Benzema ile bulduğu beraberlik golünün ardından Hollandalı hakemin VAR kontrolüne gitmemesine öfkelenen Nasser Al-Khelaifi, maçın ardından hakem odasına zorla girmeye çalıştı.

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; bu karara öfkelenen PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile sportif direktör Leonardo, maç sonunda hakem soyunma odasına zorla girmeye çalıştı ve yardımcı hakemlerden birinin bayrağını kırdı.

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

Ayrıca Nasser Al-Khelaifi, hakem soyunma odasındaki görüntülerini kaydeden Real Madrid'li bir çalışana bağırarak, "Seni öldüreceğim" şeklinde tehdit etti. Sportif direktör Leonardo ise çalışana görüntüleri silmesi için müdahalede bulundu. UEFA, yaşanan bu olay sonucunda Real Madrid'den o anların videosunu talep etti.

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

AĞIR BİR CEZA ALABİLİR

Al-Khelaifi'nin saldırgan davranışları gözlemciler tarafından, "Saldırgan davrandığı ve hakemin soyunma odasına girmeye çalıştığı" şeklinde rapor edildi.

Real Madrid-PSG maçı sonrası hakemlere tehdit! "Seni öldüreceğim"

PSG başkanının UEFA tarafından ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

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