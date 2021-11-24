📺Inter Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR: Inter-Shakhtar Donetsk maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. D grubunda 7 puanla 2. sırada yer alan Inter, sahasında 1 puanlı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Zorlu karşılaşmada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Öte yandan Inter'de sakatlıkları bulunan Alexis Sanchez ile Stefan de Vrij bu maçta forma giyemeyecek. Yine EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda kalp krizi geçiren Christian Eriksen de mücadelede forma giyemeyecek isimlerden... Shakhtar Donetsk'te ise Yevhen Konoplyanka, Lassina Traore ve Junior Moraes'in sakatlıkları bulunuyor.

📺INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter'in sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📝INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Andrea Ranocchia, Federico Dimarco; Ivan Perisic, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Matteo Darmian; Lautaro Martinez, Joaquin Correa.

Shakhtar Donetsk: Anatolii Trubin; Ismaily, Valeriy Bonda, Nykola Matviienko, Dodo; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Mykhailo Mudryk, Manor Solomon; Fernando.