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Merih Demiral Old Trafford'da attı tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşan Atalanta sahadan 3-2 yenik ayrıldı. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Merih Demiral, takımının ikinci golüne imza attı. Merih bu golle beraber Ömer Toprak'tan sonra Düşler Sahnesi'nde gol atan ikinci oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:52
Merih Demiral Old Trafford'da attı tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu oldu.

İtalyan ekibi 15. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Koopmeiners'in kullandığı korner vuruşunda Merih Demiral yapılan ortada yaptığı kafa vuruşu ile takımının 2. golünü kaydetti.

Demiral'ın bu vuruşu onu tarihe geçirdi.

Opta'nın verilerine göre Merih Demiral, Ömer Toprak'ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United'a Old Trafford'da gol atan ikinci Türk oldu.

Milli stoper sakatlık yaşayarak ikinci yarıda yerini Lovato'ya bıraktı.

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