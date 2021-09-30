Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Villarreal maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ın sahasında Villarreal'i konuk ettiği mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 60'ta Alex Telles, 90+5'te ise Cristiano Ronaldo kaydetti.

Müsabaka sonrası görüşlerini paylaşan Portekizli yıldız şunları dile getirdi:

Benim işim bu. Çok zor maçtı, takıma yardımcı olmak çok güzel. İlk yarı biraz tedirgin başladık, iki yarı arasında farkımız vardı. Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık. Ortam buna yeterince müsaitti.

