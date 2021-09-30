Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Villarreal maçı sonrası konuştu!

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Villarreal maçı sonrası konuştu!

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın sahasında Villarreal'i 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Cristiano Ronaldo, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:09
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Villarreal maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ın sahasında Villarreal'i konuk ettiği mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 60'ta Alex Telles, 90+5'te ise Cristiano Ronaldo kaydetti.

Müsabaka sonrası görüşlerini paylaşan Portekizli yıldız şunları dile getirdi:

Benim işim bu. Çok zor maçtı, takıma yardımcı olmak çok güzel. İlk yarı biraz tedirgin başladık, iki yarı arasında farkımız vardı. Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık. Ortam buna yeterince müsaitti.

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