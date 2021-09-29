Juventus Chelsea maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan mücadelede Juventus sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Juventus Chelsea maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.





JUVENTUS CHELSEA MAÇINDA İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Bernardeschi

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Ziyech, Havertz, Lukaku

JUVENTUS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Juventus Chelsea maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.