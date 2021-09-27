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SON DAKİKA SPOR HABERİ - UEFA'dan Ajax Beşiktaş maçına ilginç atama! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Mücadeleye az bir süre kala UEFA'dan şok bir atama geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:35
SON DAKİKA SPOR HABERİ - UEFA'dan Ajax Beşiktaş maçına ilginç atama! Fenerbahçe...

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la Johan Cruyff Arena'da oynayacağı karşılaşmayı Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını Hickham Zakrani ve Auleien Berthomieu yapacak.

UEFA, Beşiktaş maçıyla ilgili skandal kararı VAR odası için aldı. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati, Hollanda'da oynanacak maçta yardımcı VAR hakemi olarak görev alacak. Irrati, Fenerbahçe'nin Frankfurt ile oynadığı maçta VAR hakemi olarak görev yapıyordu.

Irrati sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'da PSV ile karşılaştığı maçta da orta hakem olarak görev aldı.

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