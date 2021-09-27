Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika spor haberi: Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika spor haberleri... FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Salzburg-Lille mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:09
Son dakika spor haberi: Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Avusturya'nın Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers ise AVAR olarak görev yapacak.


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