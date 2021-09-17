Haller rekor kırdı

Devler Ligi bu sezon yeni bir rekorla başladı. Ajax, Sporting Lizbon'u sahadan silip, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanırken sahada Sebastien Haller şov vardı. 27 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakip ağları 4 defa sarsmayı başardı. Fildişi Sahilli golcü böylece unutulmaz isim Marco Van Basten'den sonra bunu başaran ilk isim oldu. Van Basten 1992 yılında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında fileleri 4 defa havalandırmıştı. Haller 29 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.