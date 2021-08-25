Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg gruplara kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg gruplara kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off mücadeleleri tamamlanırken son üç bilet de sahibini buldu. Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg rakiplerini eleyerek gruplara kalan son takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg gruplara kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2

SON DAKİKA