Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz: Ülkemiz en güzel şekilde Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'a çok yakıştığı söyleyen tecrübeli golcü, "Şampiyonlar Ligi, futbolda en önemli organizasyon. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerin başında geliyor. Böyle dev bir organizasyonun finalinin böyle güzel bir şehirde olması yakıştı. Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde ev sahipliğini yapacak. Fair-play ruhu içinde hak edenin kazanacağı bir final diliyorum. Ülkemizi de böyle bir finale ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.