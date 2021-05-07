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Son dakika spor haberleri: : Ülkemiz en güzel şekilde finaline ev sahipliği yapacak

finalinin ’da oynanacak olmasıyla alakalı , “Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde finale ev sahipliği yapacak” dedi. 29 Mayıs’ta ’ta oynanacak finalinde ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 20:04
Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz: Ülkemiz en güzel şekilde Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

'de forma giyen milli futbolcu , 29 Mayıs'ta 'da oynanacak olan finali öncesi açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'a çok yakıştığı söyleyen tecrübeli golcü, "Şampiyonlar Ligi, futbolda en önemli organizasyon. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerin başında geliyor. Böyle dev bir organizasyonun finalinin böyle güzel bir şehirde olması yakıştı. Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde ev sahipliğini yapacak. Fair-play ruhu içinde hak edenin kazanacağı bir final diliyorum. Ülkemizi de böyle bir finale ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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