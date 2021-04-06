Son dakika haberi: Real Madrid'de Liverpool maçı öncesi stoper krizi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid sahasında Liverpool'u konuk edecek.

Eflatun-beyazlılar Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde stoper krizi yaşanıyor.

İspanyol devinde kaptan Sergio Ramos, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Stoperde Ramos'un eksikliğini hissedecek olan Real Madrid'e bir kötü haber de Varane'dan geldi.

VARANE POZİTİF

Real Madrid, Fransız stoper Raphael Varane'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid'de Liverpool karşısında stoper ikilisinde Nacho ve Militao'nun oynaması bekleniyor.