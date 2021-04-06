Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika haberi: Real Madrid'de Liverpool maçı öncesi stoper krizi

Son dakika haberi: 'de maçı öncesi stoper krizi

Son dakika haberi: maçında evinde devi ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılarda dev karşılaşma öncesi stoper krizi yaşanıyor. Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve bu nedenle forma giyemeyecek olan 'un ardından Fransız stoper 'ın da corona virüse yakalandığı duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:05
Son dakika haberi: Real Madrid'de Liverpool maçı öncesi stoper krizi

UEFA çeyrek final ilk maçında devi sahasında 'u konuk edecek.

Eflatun-beyazlılar Liverpool ile oynanacak öncesinde stoper krizi yaşanıyor.

İspanyol devinde kaptan , sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Stoperde 'un eksikliğini hissedecek olan Real Madrid'e bir kötü haber de Varane'dan geldi.

VARANE POZİTİF

Real Madrid, Fransız stoper 'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid'de Liverpool karşısında stoper ikilisinde ve 'nun oynaması bekleniyor.

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