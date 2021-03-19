UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde Hamit Altıntop tarafından gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'in yanı sıra, Ozan Kabak'lı Liverpool ve Chelsea kuradaydı.
Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint Germain ve Portekiz'den Porto takımı kura çekimine katıldı.
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Çeyrek Final
Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-Paris Saint-Germain
Real Madrid-Liverpool
Yarı Final
Porto Chelsea / Real Madrid - Liverpool
Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund
Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi de yine bugün TSİ 15.00'te başlayacak.
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE
Bayern Münih
Chelsea
Borussia Dortmund
Liverpool
Manchester City
Paris Saint Germain
Porto
Real Madrid
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE
Ajax
Dinamo Zagreb
Manchester United
Slavia Prag
Arsenal
Roma
Granada
Villareal