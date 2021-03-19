UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde Hamit Altıntop tarafından gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'in yanı sıra, Ozan Kabak'lı Liverpool ve Chelsea kuradaydı.

Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint Germain ve Portekiz'den Porto takımı kura çekimine katıldı.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Çeyrek Final

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Münih-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Liverpool

Yarı Final

Porto Chelsea / Real Madrid - Liverpool

Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund

Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi de yine bugün TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE

Bayern Münih

Chelsea

Borussia Dortmund

Liverpool

Manchester City

Paris Saint Germain

Porto

Real Madrid

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE

Ajax

Dinamo Zagreb

Manchester United

Slavia Prag

Arsenal

Roma

Granada

Villareal