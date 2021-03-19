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UEFA 'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Son dakika spor haberi... UEFA 'nde kuralar çekildi. Saat 14.00'te 'nin kentinde düzenlenen organizasyonla gerçekleştirilen kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 13:25 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 14:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA 'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimi 'nin kentinde Hamit Altıntop tarafından gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. 'de liderliğini sürdüren 'in yanı sıra, 'lı ve kuradaydı.

Almanya'dan ve , İspanya'dan , Fransa'dan ve 'den Porto takımı kura çekimine katıldı.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Çeyrek Final

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Münih-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Liverpool

Yarı Final

Porto Chelsea / Real Madrid - Liverpool
Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund

Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi de yine bugün TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE

Bayern Münih
Chelsea
Borussia Dortmund
Liverpool
Manchester City
Paris Saint Germain
Porto
Real Madrid

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE

Ajax
Dinamo Zagreb
Manchester United
Slavia Prag
Arsenal
Roma
Granada
Villareal

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