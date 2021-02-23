Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Arena Naţională'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Chelsea maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul, Lodi; Felix, Suarez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Abraham, Werner