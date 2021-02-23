Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Atletico Madrid Romanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 11:03
Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Arena Naţională'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Chelsea maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul, Lodi; Felix, Suarez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, , Alonso; Mount, Abraham, Werner

SON DAKİKA