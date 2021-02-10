Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico - maçı 'te oynanacak

23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico - maçı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı 'nın başkenti 'teki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:04
Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak

'da sol koalisyon hükümetinin dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Covid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak ve ile 'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarını 2 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Atletico - maçının yeri de değişti.

ile ve Chelsea kulüpleri, 23 Şubat'taki ilk maçın Madrid'deki Metropolitano'dan 'teki Ulusal stada alındığını duyurdu.

İspanya'da uygulanan mevcut Kovid-19 önlemleri gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.



SON DAKİKA