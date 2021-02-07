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'ndeki - maçı 'da yapılacak

'nde 'nın ile 'nin takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 17:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

'nde 'nın ile 'nin takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti 'deki 'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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