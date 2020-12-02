Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 1-3 Paris Saint Germain (PSG) | MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi

1-3 () | MAÇ SONUCU - ÖZET |

H Grubu 5. hafta maçında İngiliz devi , sahasında 'i () ağırladı. Zorlu geçen karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanarak zirveye kondu. PSG'nin Manchester United'ı yenmesiyle temsilcimiz 'in Avrupa defteri de kapanmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 01:10
Manchester United 1-3 Paris Saint Germain (PSG) | MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi

H Grubu 5. hafta maçında İngiliz devi , sahasında 'i () ağırladı.

Zorlu geçen karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanarak zirveye kondu. PSG'nin Manchester United'ı yenmesiyle temsilcimiz 'in Avrupa defteri de kapanmış oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. ve 90. dakikalarda , 69. dakikada ise Marquinhos kaydetti.

İngiliz ekibinin tek golünü 32. dakikada Rashford kaydederken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred 70. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.



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