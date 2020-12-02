Manchester United 1-3 Paris Saint Germain (PSG) | MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında İngiliz devi Manchester United, sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) ağırladı.
Zorlu geçen karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanarak zirveye kondu. PSG'nin Manchester United'ı yenmesiyle temsilcimiz Başakşehir'in Avrupa defteri de kapanmış oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. ve 90. dakikalarda Neymar, 69. dakikada ise Marquinhos kaydetti.
İngiliz ekibinin tek golünü 32. dakikada Rashford kaydederken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred 70. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.