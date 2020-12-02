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Ferencvaros : 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Puskas Arena'da oynanan mücadele devinin 'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Barcelona 5. maçından da galibiyetle ayrıldı ve 17 yıl sonra tekrar 5'te 5 yapmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 01:03
Ferencvaros Barcelona: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

İspanyol devi , Messi'nin oynamadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u deplasmanda mağlup etti ve gruptaki 5. maçından da sahadan galibiyet ile ayrıldı.

ekibi galibiyeti getiren goller 14. dakikada Griezmann, 20. dakikada Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Dembele ile geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002/03'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferençvaros ile 1 puanla son sırada kaldı.

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