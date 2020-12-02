Ferencvaros Barcelona: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

İspanyol devi Barcelona, Messi'nin oynamadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve gruptaki 5. maçından da sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Katalan ekibi galibiyeti getiren goller 14. dakikada Griezmann, 20. dakikada Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Dembele ile geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002/03'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferençvaros ile 1 puanla son sırada kaldı.