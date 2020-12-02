Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Dynamo Kiev: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dynamo Kiev: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İtalyan devi sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz 69 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:53
Juventus Dynamo Kiev: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı oynanan karşılaşmaların ardından son buldu.

G Grubunda sahasında temsilcisi Dinamo Kie vile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

'nun takımına galibiyeti getiren goller; Federico Chiesa, ve Alvaro Morata'dan geldi.

Bu sonuçla ekibi gurubundaki puanını 12'ye yükseltti.

MERİH 11'DE BAŞLADI

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz ise 3-0 kazandıkları karşılaşmaya 11'de başladı. Merih 69. dakikada yerini Radu Dragusin'e bıraktı.

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