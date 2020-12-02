Juventus Dynamo Kiev: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı oynanan karşılaşmaların ardından son buldu.
G Grubunda Juventus sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kie vile karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Andrea Pirlo'nun takımına galibiyeti getiren goller; Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata'dan geldi.
Bu sonuçla İtalya ekibi gurubundaki puanını 12'ye yükseltti.
MERİH 11'DE BAŞLADI
Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral ise 3-0 kazandıkları karşılaşmaya 11'de başladı. Merih 69. dakikada yerini Radu Dragusin'e bıraktı.