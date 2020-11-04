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Lucescu'dan flaş sözleri! "Şampiyonlar Ligi..."

İspanya La Liga devi , günden güne güç kaybetmeye devam ederken, 'dan Katalan devi için flaş açıklamalar geldi. Lucescu, Barcelona'nın mevcut durumda Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağını söyledi. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:43
Lucescu'dan flaş Barcelona sözleri! "Şampiyonlar Ligi..."

Dinamo Kiev teknik direktörü , Şampiyonlar Ligi'ndeki favoriler hakkında açıklamalarda bulundu.

ile karşılaşacak olan Lucescu, Katalan ekibinin kupanın favorileri arasında yer almadığını iddia etti.
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"PSG, CITY VE BAYERN ÖNDE"

Mircea Lucescu açıklamasında; "Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Munih, Manchester City ya da Paris Saint-Germain'in daha fazla şansı var." dedi.

Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Juventus ve Barcelona'nın olduğu grupta ilk maçından 1 puan çıkardı.

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