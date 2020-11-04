Haberler UEFA Avrupa Ligi Jose Mourinho sonunda isyan etti! "Bizi konuşmayın"

sonunda isyan etti! "Bizi konuşmayın"

ekiplerinden Tottenham'da teknik direktörlük görevini sürdüren , 'nde oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mourinho basın mensuplarına, "Sürekli hakkımızda konuşuyorsunuz. Neden sürekli bizi konuşuyorsunuz?" diyerek sitem etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:02
Jose Mourinho sonunda isyan etti! "Bizi konuşmayın"

İngiliz ekibi Tottenham'da teknik direktörlük görevini sürdüren , ile oynayacakları maçı öncesi basın toplantısında medyaya sert yüklendi.

Portekizli menajer, "Sürekli hakkımızda konuşuyorsunuz. Neden sürekli bizi konuşuyorsunuz? , Brighton maçında topu kontrol etti ve Lallana dikkatsiz bir biçimde gelip onu düşürdü. Neden Kane'i suçlar gibi 'zekice' hareket falan diyorsunuz. Harry Kane zeki biri evet, topu kontrol etti ve gol atmak istedi. Lallana ona faul yaptı. Ben ceza sahası dışında olduğunu düşünmüştüm ama VAR uyarısıyla pozisyon penaltıya döndü. İğneleyici sözler söyleyerek Kane'i niye zan altında bırakıyorsunuz?" dedi.

"LIVERPOOL'U KONUŞUN"

"'u, 'ı, 'i konuşun!" diyerek sözlerini sürdüren Mourinho, "Ligde penaltı almak için 'zekice' hareketler yapanları konuşun. Üfleyince düşenleri konuşun. Harry Kane'i konuşmayın" ifadelerini kullandı.

"BALE İÇİN İYİ KONUŞMUYORLARDI"

Medyaya yüklenmesini sürdüren Mourinho, "Bazı basın mensupları 'in internet sitesine, haberlerine bakıtığımı söylüyor. Ben onlara İspanyol medyasını takip ettiğimi söyledim. İspanyollar hakkında güzel olmayan şeyler söylüyorlardı. Bunu onlara anlatmıştım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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