Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı!
İtalyan devi Inter'in Asbaşkanı Javier Zanetti, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Inter arasında oynanacak final maçı öncesi İstanbul'da Inter bayraklarıyla süslenen bir binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli efsane futbolcunun bu paylaşımı gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Inter arasında oynanacak dev final öncesi Inter'in Asbaşkanı Javier Zanetti'den ilginç bir Türkiye paylaşımı geldi.
Inter'de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra asbaşkanlık görevinde getirilen Arjantinli efsane, dev final öncesi İstanbul'da Inter bayraklarıyla süslenen bir binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Zanetti'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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