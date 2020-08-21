Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken paylaşımı!

Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

İtalyan devi Inter'in Asbaşkanı , 'nde Sevilla ile Inter arasında oynanacak final maçı öncesi 'da Inter bayraklarıyla süslenen bir binanın fotoğrafını hesabından paylaştı. Arjantinli efsane futbolcunun bu paylaşımı gündem oldu.

'nde Sevilla ile Inter arasında oynanacak dev final öncesi Inter'in Asbaşkanı 'den ilginç bir paylaşımı geldi.

Inter'de uzun yıllar futbol oynadıktan sonra asbaşkanlık görevinde getirilen Arjantinli efsane, dev final öncesi 'da Inter bayraklarıyla süslenen bir binanın fotoğrafını hesabından paylaştı.

Zanetti'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

  1. 21.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev final öncesi Zanetti'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA