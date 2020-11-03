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: Real Madrid - Inter maçı | MAÇ SONUCU - ÖZET

'nin 3. haftasında B Grubu ekiplerinden Real Madrid, Inter'i konuk etti. Karşılaşmayı İspanya ekibi 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 01:03
UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Inter maçı | MAÇ SONUCU - ÖZET

'nde heyecan devam ediyor... B grubu temsilcilerinden Real Madrid ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazdı.

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic attı.

Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sıraya düştü.

RAMOS'UN 100. GOLÜ INTER'E

Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla 100. golünü, Inter'e karşı attı.

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU

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