UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Inter maçı | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... B grubu temsilcilerinden Real Madrid ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazdı.
Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic attı.
Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sıraya düştü.
RAMOS'UN 100. GOLÜ INTER'E
Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla 100. golünü, Inter'e karşı attı.
İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU