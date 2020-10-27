Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel 'den Başakşehir sözleri! "G.Saray maçı gibi olmasını beklerdim"

'den sözleri! "G.Saray maçı gibi olmasını beklerdim"

ve savunma oyuncusu , 'nde ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Tuchel, " maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki." ifadelerini kullandı. İşte tüm sözleri ve detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:39
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel 'den Başakşehir sözleri! "G.Saray maçı gibi olmasını beklerdim"

ve savunma oyuncusu , 'nde ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Başakşehir'le oynayacakları mücadelenin zor geçeceğine değinen Tuchel, " maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Kolay maç olmayacak. ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek ve kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

25 yaşındaki savunmacı Presnel Kimpembe ise deplasmanda oynayacakları mücadele için "Başakşehir rakibine sürekli baskı kuran ve kompakt oynayan bir takım. Yarınki maçta iki takım arasında sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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