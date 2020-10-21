Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler sahne aldı

Devler sahne aldı

Merih’in formasını giydiği Morata’nın golleriyle Luce’nin çalıştırdığı D.Kiev’i yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Devler sahne aldı

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, dört grupta oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 19. dakikada sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna girdiği maçta , Lucescu'nun çalıştırdığı 'i yendi. İki golü de Morata attı. Diğer sonuçlar şöyle; Rennes-Krasnodar: 1-1, Chelsea-Sevilla: 0-0, Zenit-C.Brugge 1-2, Lazio- B.Dortmund: 3-1, Barcelona-Ferencvaros: 5-1.

BİZE ULAŞIN