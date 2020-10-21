Devler sahne aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, dört grupta oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 19. dakikada sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna girdiği maçta Juventus, Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. İki golü de Morata attı. Diğer sonuçlar şöyle; Rennes-Krasnodar: 1-1, Chelsea-Sevilla: 0-0, Zenit-C.Brugge 1-2, Lazio- B.Dortmund: 3-1, Barcelona-Ferencvaros: 5-1.