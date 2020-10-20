Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona 5-1 Ferencvaroş | MAÇ SONUCU

5-1 Ferencvaroş | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk eden , rakibini rahat bir oyunun ardından 5-1 mağlup etti. Katalan devine üç puanı getiren golleri Messi (pen.), , , Pedri ve attı. Barça'nın Arjantinli süperstarı , Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:54
Barcelona 5-1 Ferencvaroş | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan , sezonun ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk etti. Barça, zayıf rakibini rahat bir oyunun ardından 5-1 mağlup ederek 'ne üç puanla başladı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan , 42'de , 52'de , 82'de Pedri ve 89'da kaydetti. 'nin eski yıldızı Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaroş'un tek sayısı ise 70'de Ihor Kharatin'den (pen.) geldi.

Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MESSI TARİHE GEÇTİ!
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Devler Ligi'nde bir rekora daha imza attı. Arjantinli futbolcu, Ferencvaroş ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu oldu.

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