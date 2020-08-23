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23 Ağustos 2020, Pazar
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Muhteşem final

Muhteşem final

Devler Ligi’nde Saint-Germain ile 22.00’de ’de karşılaşıyor. ’ndaki maçı yönetecek. Maç beIN Haber’den şifresiz izlenecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. ile saat 22.00'de 'in başkenti Lizbon'da 'nda karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem yönetecek. Müthiş final beIN Sports Haber kanalından tüm 'de ücretsiz yayınlanacak. Maç öncesi iki takımın piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Alman ekibi 928.55 milyon euro, Fransız temsilcisi 801.45 milyon euro'luk değere sahip. Toplam 1 milyar 730 milyon euro'luk finalin en pahalı futbolcusu 180 milyon euro'luk Mbappe. PSG, tarihinde ilk, Bayern ise altıncı kez kupaya uzanmak istiyor. Daha önce yapılan 8 maçta PSG'nin 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor.
  1. 23.8.2020
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