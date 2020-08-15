Manchester City 1-3 Lyon | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Peri masalı sürüyor! Lyon M. City'yi de geçti

1-3 | MAÇ SONUCU

Manchester City 1-3 Lyon | MAÇ SONUCU

ile , ’nde son yarı final bileti için kozlarını paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan ve tek maç üzerinden oynanan müsabakasını 3-1 kazanan Fransız ekibi Lyon, yarı finalde 'in rakibi oldu.

Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda 'u saf dışı bırakan 'un peri masalı turunda da devam etti. Fransız temsilcisi, İngiliz devi 'yi 3-1 mağlup ederek son yarı final biletini kaptı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a turu getiren golleri Maxwell Cornet ve Moussa Dembele (2) kaydetti.

YARI FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH!
Lyon'un yarı finaldeki rakibi Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla deviren Alman devi oldu.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 00:23
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