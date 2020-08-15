Manchester City 1-3 Lyon | MAÇ SONUCU
Manchester City ile Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son yarı final bileti için kozlarını paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan ve tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakasını 3-1 kazanan Fransız ekibi Lyon, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Juventus'u saf dışı bırakan Lyon'un peri masalı çeyrek final turunda da devam etti. Fransız temsilcisi, İngiliz devi Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek son yarı final biletini kaptı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a turu getiren golleri Maxwell Cornet ve Moussa Dembele (2) kaydetti.
YARI FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH!
Lyon'un yarı finaldeki rakibi Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla deviren Alman devi Bayern Münih oldu.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 00:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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