Manchester City 1-3 Lyon | MAÇ SONUCU

Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Juventus'u saf dışı bırakan Lyon'un peri masalı çeyrek final turunda da devam etti. Fransız temsilcisi, İngiliz devi Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek son yarı final biletini kaptı. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a turu getiren golleri Maxwell Cornet ve Moussa Dembele (2) kaydetti.

YARI FİNALDE RAKİP BAYERN MÜNİH!

Lyon'un yarı finaldeki rakibi Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla deviren Alman devi Bayern Münih oldu.