Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Turnuvada bugün de önemli maçlar oynanacak. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselerek dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi Atalanta, sahasında 'nın güçlü takımlarından 'yı konuk ediyor. Peki, Atalanta-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tarihinde ilk kez katıldığı 'nde bir üst tura yükselmeyi başaran İtalyan ekibi Atalanta sahasında 'yı konuk ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro

ATALANTA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Atalanya ile Valencia tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele aynı zamanda İtalyan ekibinin bir İspanyol temsilcisiyle oynayacağı ilk resmi maç olacak.

*Valencia'nın İtalyan ekiplerine karşı şansı tutmuyor. İspanyol temsilcisi, daha önce deplasmanında çıktığı 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. (Roma'ya karşı 1-0)

*Alatanta, İngiliz ekibi Leicester City'den sonra 2016-17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.

*Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta. (2G-Lyon)

  1. 19.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN