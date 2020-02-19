Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başaran İtalyan ekibi Atalanta sahasında Valencia'yı konuk ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro

ATALANTA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Atalanya ile Valencia tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele aynı zamanda İtalyan ekibinin bir İspanyol temsilcisiyle oynayacağı ilk resmi maç olacak.

*Valencia'nın İtalyan ekiplerine karşı şansı tutmuyor. İspanyol temsilcisi, daha önce İtalya deplasmanında çıktığı 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. (Roma'ya karşı 1-0)

*Alatanta, İngiliz ekibi Leicester City'den sonra 2016-17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.

*Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta. (2G-Lyon)