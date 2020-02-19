Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Turnuvada bugün de önemli maçlar oynanacak. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselerek dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Valencia'yı konuk ediyor. Peki, Atalanta-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başaran İtalyan ekibi Atalanta sahasında Valencia'yı konuk ediyor.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata
Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro
ATALANTA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*Atalanya ile Valencia tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele aynı zamanda İtalyan ekibinin bir İspanyol temsilcisiyle oynayacağı ilk resmi maç olacak.
*Valencia'nın İtalyan ekiplerine karşı şansı tutmuyor. İspanyol temsilcisi, daha önce İtalya deplasmanında çıktığı 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. (Roma'ya karşı 1-0)
*Alatanta, İngiliz ekibi Leicester City'den sonra 2016-17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.
*Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta. (2G-Lyon)
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adem akdogan ersun sen hoca deyilsin oynattıgın futbol ne taktik yok oyuncu kasabısın korkaksın gol yemeyim diye kırk takla atıyon yürek işi futbol oyunu
Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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