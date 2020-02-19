Atalanta-Valencia | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselerek dikkatleri üzerine çeken İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Valencia'yı konuk ediyor. Saat 23.00'te başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başaran İtalyan ekibi Atalanta sahasında Valencia'yı konuk ediyor. San Siro Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
ATALANTA-VALENCIA 11'LER
Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Toloi, Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Gomez, Ilicic
Valencia: Domenech, Mangala, Diakhaby, Wass, Gaya, Ferran, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, M. Gomez
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*Atalanya ile Valencia tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele aynı zamanda İtalyan ekibinin bir İspanyol temsilcisiyle oynayacağı ilk resmi maç olacak.
*Valencia'nın İtalyan ekiplerine karşı şansı tutmuyor. İspanyol temsilcisi, daha önce İtalya deplasmanında çıktığı 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. (Roma'ya karşı 1-0)
*Alatanta, İngiliz ekibi Leicester City'den sonra 2016-17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.
*Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta. (2G-Lyon)
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 23:53
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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