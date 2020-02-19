Atalanta-Valencia | CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başaran İtalyan ekibi Atalanta sahasında Valencia'yı konuk ediyor. San Siro Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

ATALANTA-VALENCIA 11'LER

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Toloi, Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Gomez, Ilicic

Valencia: Domenech, Mangala, Diakhaby, Wass, Gaya, Ferran, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, M. Gomez

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Atalanya ile Valencia tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele aynı zamanda İtalyan ekibinin bir İspanyol temsilcisiyle oynayacağı ilk resmi maç olacak.

*Valencia'nın İtalyan ekiplerine karşı şansı tutmuyor. İspanyol temsilcisi, daha önce İtalya deplasmanında çıktığı 8 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi. (Roma'ya karşı 1-0)

*Alatanta, İngiliz ekibi Leicester City'den sonra 2016-17 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda eleme turlarına kalan ilk takım oldu.

*Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan iki ekipten biri Atalanta. (2G-Lyon)