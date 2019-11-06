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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Real Madrid - Galatasaray | CANLI

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın takımıyla karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 1 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 23:13
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