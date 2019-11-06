MAÇ SONUCU Real Madrid 6-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında Real Madrid evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid grupta puanını 7'ye yükseltirken, sarı kırmızlılar 1 puanda kaldı.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.



EMRE MOR VE ÖMER BAYRAM YEDEK

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.

BİN G.SARAY TARAFTARI BERNABEU'DAYDI

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.



MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Real Madrid öne geçti. Marcelo'nun soldan yaptığı ortada bomboş durumda topla buluşan Rodrygo topu sola çekti ve ardından Muslera'nın sağına vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

6'ncı dakikada Kroos'un uzaklardan yaptığı vuruşta Uruguaylı file bekçisi topu tokatladı.

7'nci dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Marcelo'nun soldan yaptığı ortada bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Rodrygo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

13'üncü dakikada Real Madrid penaltı kazandı. Nzonzi'nin ceza sahası çizgisi üzerinde Kroos'a yaptığı müdaheleye hakem Felix Zwayer, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurarak penaltı kararı verdi.

14'üncü dakikada Real Madrid farkı 3'e çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Ramos, penaltıyı ağlara gönderdi: 3-0.

15'inci dakikada Galatasaray'da Lemina'nın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Courtois topu kornere çeldi

45'inci dakikada Real Madrid farkı 4'e çıkardı. Nagatomo'nun geri pasında topu çalan Rodrygo topu içeri çevirdi, bomboş durumda topla buluşan Benzema topu ağlara gönderdi: 4-0.

45+3'üncü dakikada Eden Hazard'ın sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Rodrygo'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzema'nın vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada gelişen Real Madrid atağında Kroos'un ceza sahası üstünden yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi, devamındaki pozisyonda Benzema meşin yuvarlağa ıska geçti ve Luyindama topu uzaklaştırdı

68'inci dakikada Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Isco'nun topunu Muslera kornere çeldi.

74'üncü dakikada Benzema'nın sol çarprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Donk'un indirdiği topa Lemina'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

81'inci dakikada İspanyol ekibi 5'inci golü buldu. Isco'nun sağ kanattan altıpasa çıkardığı topta Benzema meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.

90+2'nci dakika Real Madrid farkı 6'ya çıkardı. Benzema'nın savunma arkasına attığı topta Rodrygo'nun vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı.

NZONZI, CLUB BRUGGE MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.