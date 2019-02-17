İlkay'a göre turun favorisi Manchester City
17 Şubat 2019, Pazar
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İlkay'a göre turun favorisi

İlkay'a göre turun favorisi Manchester City

İngiliz kulübü 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 04 ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinin favorisi olduklarını söyledi.

İlkay, 'nin 20 Şubat Çarşamba günü 04'e konuk olacağı ilk karşılaşmaya ilişkin 'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Doğup büyüdüğü Almanya'nın Gelsenkirchen kentinin takımı Schalke 04'e karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten İlkay, "Eşleşmenin açık favorisiyiz. Fakat hiçbir takım son 16 turuna tesadüfen çıkmıyor. Bu yüzden rakibimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City'nin son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oldukça tecrübe kazandığını dile getirerek, "Her takım, her oyuncu bu kupayı kazanmak ister. Dünyanın üst düzey futbolcularından biri olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız bu kupayı kaldırmalısınız. Kazandığımız gün kulüp için yeni bir dönem başlar." yorumunu yaptı.

  1. 17.2.2019 22:04
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