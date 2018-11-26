Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

    Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan , çarşamba günü TSİ 20.55'te 'nın takımına konuk olacak.

    Beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

    YARIN:

    20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax ()

    20.55 CSKA Moskova (Rusya) - (Çekya)

    23.00 () - Benfica (Portekiz)

    23.00 () - ()

    23.00 Hoffenheim (Almanya) - (Ukrayna)

    23.00 Roma () - ()

    23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)

    23.00 (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

    28 KASIM ÇARŞAMBA:

    20.55 (İspanya) - Monaco (Fransa)

    20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

    23.00 (Almanya) - (Belçika)

    23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)

    23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

    23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

    23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

    1. 26.11.2018 10:10
    2. Güncelleme: 26.11.2018 10:30
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