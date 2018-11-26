Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.
Beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
28 KASIM ÇARŞAMBA:
20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)
- 26.11.2018 10:10
- Güncelleme: 26.11.2018 10:30
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
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