Avrupa liglerinde önemli hafta
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    liglerinde önemli hafta

    Avrupa liglerinde önemli hafta

    Yarın 'da Madrid, Serie A'da ise Roma derbisi yapılacak - 'deki 6 maçını da kazanan , 'nin, Serie A'ya 6'da 6 yaparak başlayan da 'nin karşısına çıkacak

    Yarın 'da Madrid, Serie A'da ise Roma derbisi yapılacak - 'deki 6 maçını da kazanan , 'nin, Serie A'ya 6'da 6 yaparak başlayan da 'nin karşısına çıkacak

    'nın önde gelen futbol liglerinde yarın birçok önemli karşılaşma oynanacak.

    İtalya 'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu 'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.

    Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki , 3. sıradaki 'i konuk edecek.

    1. 28.9.2018 16:06
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