Avrupa liglerinde önemli hafta
Yarın La Liga'da Madrid, Serie A'da ise Roma derbisi yapılacak - İngiltere Premier Lig'deki 6 maçını da kazanan Liverpool, Chelsea'nin, Serie A'ya 6'da 6 yaparak başlayan Juventus da Napoli'nin karşısına çıkacak
Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde yarın birçok önemli karşılaşma oynanacak.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.
Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki Real Madrid, 3. sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek.
- 28.9.2018 16:06
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Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak
Toplam 2
Yorum
isyan adını değiştirsin yusuf yusuf koysun
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Toplam 1
Yorum
maho Kasım paşa maçından sonra yolcu var benden söylemesi bu hocayla bu iş olmaz hocası takım çıksa trabzon kazanır.
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ ALPER VE OZAN İLE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTIR.
Avrupa liglerinde önemli hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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