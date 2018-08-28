Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunda, Ajax, AEK ve Young Boys gruplara katılma hakkını kazandı.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Ajax (Hollanda): 1-3, 0-0

AEK (Yunanistan)-MOL Vidi (Macaristan): 2-1, 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Young Boys (İsviçre): 1-1, 1-2