Play-off turunda Ajax, AEK ve Young Boys gruplara kaldı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Play-off turunda Ajax, ve gruplara kaldı

    Play-off turunda Ajax, AEK ve Young Boys gruplara kaldı

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunda, Ajax, ve gruplara katılma hakkını kazandı.

    Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    ()-Ajax (): 1-3, 0-0

    AEK ()-MOL Vidi (): 2-1, 1-1

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Young Boys (): 1-1, 1-2

    1. 29.8.2018 00:23
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