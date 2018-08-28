Play-off turunda Ajax, AEK ve Young Boys gruplara kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunda, Ajax, AEK ve Young Boys gruplara katılma hakkını kazandı.
Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Ajax (Hollanda): 1-3, 0-0
AEK (Yunanistan)-MOL Vidi (Macaristan): 2-1, 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Young Boys (İsviçre): 1-1, 1-2
- 29.8.2018 00:23
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 18
Yorum
fenerli resmi açıklama gelene kadar inanmayacağım ama inşallah doğru bir haberdir takımımiçin hayırlısını diliyorum
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İtalyan gazeteciden Adem Ljajic müjdesi!
Toplam 2
Yorum
caheeeee yalan
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 24
Yorum
karado deniz bitmis siz okyanus istiyonuz yok tan anlamiyan cocuk gibi
Play-off turunda Ajax, AEK ve Young Boys gruplara kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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