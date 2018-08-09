UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla bölgesinin en iyi üç oyuncu adayı arasına giren isimlerin belirlendiği belirtildi.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve turnuvayı takip eden 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında, forvet bölgesinde Liverpool'un Müslüman oyuncusu Muhammed Salah da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bölgesinin en iyi oyuncusu, Monaco'da 30 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.

Bölgesinin en iyi oyuncu adayları şöyle:

Kaleciler: Alisson Becker (Roma - Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus - Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Real Madrid)

Defans: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Juventus), Muhammed Salah (Liverpool)