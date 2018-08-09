Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncular belli oldu – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncular belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncular belli oldu

    Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belli oldu.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla bölgesinin en iyi üç oyuncu adayı arasına giren isimlerin belirlendiği belirtildi.

    Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve turnuvayı takip eden 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında, forvet bölgesinde 'un Müslüman oyuncusu da yer aldı.

    Şampiyonlar Ligi'nde bölgesinin en iyi oyuncusu, Monaco'da 30 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.

    Bölgesinin en iyi oyuncu adayları şöyle:

    Kaleciler: Alisson Becker (Roma - Liverpool), ( - Saint-Germain), Keylor Navas ()

    Defans: Marcelo (Real Madrid), (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)

    Orta saha: Kevin De Bruyne (), (Real Madrid), (Real Madrid)

    Forvet: Lionel Messi (), (Real Madrid - Juventus), Muhammed Salah (Liverpool)

    1. 9.8.2018 18:23
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