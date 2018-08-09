Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncular belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla bölgesinin en iyi üç oyuncu adayı arasına giren isimlerin belirlendiği belirtildi.
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve turnuvayı takip eden 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında, forvet bölgesinde Liverpool'un Müslüman oyuncusu Muhammed Salah da yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bölgesinin en iyi oyuncusu, Monaco'da 30 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.
Bölgesinin en iyi oyuncu adayları şöyle:
Kaleciler: Alisson Becker (Roma - Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus - Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Real Madrid)
Defans: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Juventus), Muhammed Salah (Liverpool)
- 9.8.2018 18:23
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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