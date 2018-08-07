UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana'yı 2-0 yendi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'nde , deplasmanda 'yı 2-0 yendi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana'yı 2-0 yendi

    3. ön eleme turunun ilk ayağında , deplasmanda 'yı 2-0 yendi.

    Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağında, temsilcisi , Hırvatistan ekibi 'i ağırladı.

    Astana Arena'da oynanan karşılaşmayı Dinamo Zagreb, 39. dakikada Mario Budimir, 84. dakikada ise Dani Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak üst tur için avantaj elde etti.

    1. 7.8.2018 20:03
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