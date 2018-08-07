Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağında, Kazakistan temsilcisi Astana, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i ağırladı.

Astana Arena'da oynanan karşılaşmayı Dinamo Zagreb, 39. dakikada Mario Budimir, 84. dakikada ise Dani Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak üst tur için avantaj elde etti.