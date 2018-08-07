UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana'yı 2-0 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana'yı 2-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağında, Kazakistan temsilcisi Astana, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i ağırladı.
Astana Arena'da oynanan karşılaşmayı Dinamo Zagreb, 39. dakikada Mario Budimir, 84. dakikada ise Dani Olmo'nun golleriyle 2-0 kazanarak üst tur için avantaj elde etti.
- 7.8.2018 20:03
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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