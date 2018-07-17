UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.
Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)
Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)
Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)
Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)
HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)
The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)
Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)
Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)
Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.
- 18.7.2018 01:07
- Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
- Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
- Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
- Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
- Levent Tüzemen: "Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda'yı bir de bu sezon izleyin"
-
West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.