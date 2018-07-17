UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nde 10 maç oynandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynandı

    1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, 'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı ekibi 'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

    Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

    Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

    Hapoel Beer-Sheva () - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

    Crusaders () - Ludogorets (): 0-2 (0-7)

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

    Videoton () - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

    HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

    The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

    Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

    Malmö () - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

    Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.

    1. 18.7.2018 01:07
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